Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
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Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

553. bölüm fragmanı yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor. Yoğun bakımda entübe edilen Çoban'ın iyileşmesini bekleyen ailesi, hastaneden gelen kötü haberle yıkılıyor.

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
16.05.2020 07:56 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:07

14 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi dün akşam 552. bölümüyle ekrana geldi. Başkomiser Hüsnü Çoban, koronavirüs belirtileri göstererek yürekleri ağızlar getirdi. Durumunun ağırlaşmasıyla Sağlık Bakanlığı görevlileri ile hastaneye kaldırılan Çoban'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Gelecek hafta yayınlanacak olan 553. bölümün fragmanında ise doktorlar aileye kötü bir haber veriyor.

HÜSNÜ ÇOBAN ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs Cuma ekrana gelecek olan 553. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Koronavirüs olan Hüsnü Çoban hastaneye kaldırılıyor. Ancak durumu gittikçe kötüleşen Hüsnü, yoğun bakımda entübe ediliyor. Herkes çaresizlikle Hüsnü'nün iyileşmesini beklerken, hastaneden gelen haber ise yürekleri ağızlara getiriyor. Gelen bu acı haber ise akıllara Hüsnü Çoban'ın öldüğünü getirdi.

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır. Göğsü sıkışır nefes alması güçleşmiştir. Tekin babasını hastaneye götürmek ister ancak Hüsnü önemsemez ve gitmez. Hastaneler çok yoğun bu kadarcık şey için meşgul etmeyelim kafasındadır. Hüsnü gittikçe ağırlaşır. Çocuklar Mesut amcalarından yardım ister. Ambulans çağırılır. Mesut ve Engin'de Hüsnü'nün evinin önüne gelirler. Hüsnü çocuklarını birbirlerine emanet eder. Hastanede Canan hemşireyle karşılaşır. Covid şüphesiyle hastaneye yatırılır. Ne yazık ki Hüsnü'nün testi pozitif çıkar.

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
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