Arka Sokaklar HD izle! Arka Sokaklar 618. son bölüm izle! Arka Sokaklar 618. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 618. bölüm full HD izle! Arka Sokaklar 618. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 617. Bölümünde medyanın önüne düşen seri katil olayı, ekibi zor durumda bırakıyor!

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz'ı zor durumda bırakacaktır.

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut'u bir tehlike beklemektedir.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak'ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak'ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM HD İZLE!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 618. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hakan neyin peşinde?

Ekip, topyekün suçluyu yakalama peşindedir. Ancak yeterli delil olmadığı için elleri kolları bağlanmıştır. Hakan ise duruma oldukça sinirlidir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir Komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

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