Arka Sokaklar Giray kimdir? Ceyhun Özkuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Giray karakterini kim canlandırıyor?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Giray karakteri merak ediliyor. Arka Sokaklar Giray karakterini kim canlandırıyor? Arka Sokaklar Giray kimdir, nereli, kaç yaşında? Ceyhun Özkuş kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Arka Sokaklar Giray kimdir? Kanal D Arka Sokaklar izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Giray geliyor. Peki, Arka Sokaklar Giray karakterini kim canlandırıyor? Ceyhun Özkuş kimdir, nereli, kaç yaşında?

ARKA SOKAKLAR GİRAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Giray karakterini "Ceyhun Özkuş" canlandırmaktadır.

CEYHUN ÖZKUŞ KİMDİR?

Ankara doğumlu Ceyhun Özkuş oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Akdeniz Üniversitesi Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur. Lise eğitimini ise Polatlı TOBB Fen Lisesi'nde görmüştür. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Ceyhun Özkuş'un İnstagram hesabı "y.ceyhunozkus" şeklindedir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

26 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 583. Bölümde ekip, Selin'in boğulma videosu ile dehşete düşüyor!

Ekip, Giray'dan gelen videoyu izlemektedir. Bu videoda Giray'ın, Selin'i boğduğu görüntüler vardır. Mesut ve ekip bu anları dehşet içinde izlemektedir. Hemen Giray'ın peşine düşen ekibimiz, Selin'in cansız bedenini bulmak için de seferber olur. Kameralardan Selin'in kaçırıldığı minibüs bulunur. Araç, bir yol kenarında yakılmıştır ve içinde bir kadın cesedi vardır. Aracın yakınlarında da sarı saçlar bulunur. Ekip, Giray'ın annesi Nevbahar'ı tutuklayarak emniyete getirmeye çalışırken istenmeyen bir olay gerçekleşir. Nevbahar, adamlarınca kurtarılmaya çalışıldığı sırada eline geçirdiği silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü, ondan önce davranarak silahını ateşler. Nevbahar, orada can verir. Bunu öğrenen Giray intikam yeminleri eder ve ilk fırsatta Hüsnü'yü ağır yaralayacak bir hamle yapar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 584. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip, Giray ile Halis'in peşine düşüyor ve ikinci bir şokla karşı karşıya kalıyor!

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden yaralıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Giray ve Halis'in bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; fakat, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket ediyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı fark eden Giray, olay yerinde olan Zeliş'in bulunduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, ikinci sefer sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.