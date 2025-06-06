Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?
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Uzun yıllardır ekranlarda olan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan Arka Sokaklar dizisi hakkında final iddiaları gündeme geldi. Ancak dizinin bu akşam yayınlanmayacağı ve yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmasına alışılmıştı. Peki, Arka sokaklar final mi yaptı, bitti mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut ve Selin'in kızları ölmedi mi?

19 yaşındaki Mehmet garsonluk yaptığı kafede bir silahlı saldırı sonucu yara alır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili Burak, ailesine güvenip bu işten ceza almadan kurtulacağını sanmaktadır.

Dosyaya çalışan ekibimiz Burak'ın abisinin hedefi olurlar. Mesut, Cevher'le ilgili kâbuslar görmeye devam eder. Selin'in telefonuna gelen bir mesaj ise her şeyin akışını değiştirir: "Ayşecan yaşıyor!

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. Haftaya yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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