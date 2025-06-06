Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?
Uzun yıllardır ekranlarda olan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan Arka Sokaklar dizisi hakkında final iddiaları gündeme geldi. Ancak dizinin bu akşam yayınlanmayacağı ve yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmasına alışılmıştı. Peki, Arka sokaklar final mi yaptı, bitti mi?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mesut ve Selin'in kızları ölmedi mi?
19 yaşındaki Mehmet garsonluk yaptığı kafede bir silahlı saldırı sonucu yara alır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili Burak, ailesine güvenip bu işten ceza almadan kurtulacağını sanmaktadır.
Dosyaya çalışan ekibimiz Burak'ın abisinin hedefi olurlar. Mesut, Cevher'le ilgili kâbuslar görmeye devam eder. Selin'in telefonuna gelen bir mesaj ise her şeyin akışını değiştirir: "Ayşecan yaşıyor!
ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?
Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. Haftaya yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR