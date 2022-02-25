Arka Sokaklar CANLI izle! Kanal D Arka Sokaklar 616. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal ve Ezgi yine zor bir durumun içerisinde kalmıştır. Onlar bundan kurtulmaya çalışırken ekip seri katilin peşindedir. Selin basın açıklaması yapar. Ancak bu durum onu tehlikenin içine atacaktır. Selin hedef olmuştur.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, yasadışı bahis çetesine düzenledikleri operasyonda sıkıntılı anlar yaşıyor!

Son dönemlerde uyuşturucudan dolayı ölümler gittikçe artmaktadır. Ekibimiz daha fazla insanın ölmemesi için bir an önce uyuşturucu tacirlerini yakalamalıdır. Bu sırada vakaya dahil olan sürpriz bir isim ekibimizi zora sokacaktır.

Melisa isimli bir avukat evinde ölü bulunur. Katile dair bir ipucu bulmak için var gücüyle uğraşan ekibimiz bir çıkmazın içindedir. Selin Komiserin vakanın iki yıl önce gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle benzerliğini çözmesiyle birlikte, ekibimiz bir seri katil ile karşı karşıya olduklarını fark edecektir

Birbirinden garip karakterde üç hırsız, bir evi soyar. Soyulan ev Aslı Komiserin komşusu Hamiyet'e aittir. Ekibimiz davaya dahil olurken hırsızlar ise gözüne yeni kurbanlarını kestirmiştir. Bu soygun pek çok açıdan ters giderken trajikomik birtakım olaylar silsilesinin de başlangıcı olacaktır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

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