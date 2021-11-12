Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 603. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 603. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cemal, Ezgi'yi kurtarmak için alevlerin arasına dalıyor!

Ekip, Samir Selman'ın peşine düşerken olaylar iyice çıkmaza giriyor. Rıza baba, Samir'in gözaltına alınmasının ardından karşısına geçer ve gözdağı verir. Cemal ise alevlerin arasından Ezgi'yi kurtarmaya çalışır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 602. Bölümünde ekip, istismarla suçlanan Cemal konusunda büyük bir şok yaşıyor!

Cemal, Sude'nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Cemal ifadesinde tek hatırladığı şeyin Sude'nin evine girişi olduğunu söyler. Mevcut deliller Sude'nin ifadesini doğrular niteliktedir. Cemal, Ezgi'ye olay gecesi önce fotoğrafçı Ufuk'un sonra Sude'nin evine gittiğini itiraf eder. Ezgi, Cemal'in söyledikleri ve var olan deliller nedeniyle Cemal'e olan inancını kaybeder. Ekibimiz, tüm kanıtlar Cemal'i suçlu gösterse de olayın peşini bırakmaya niyetli değildir, fotoğrafçı Ufuk ve Sude'nin ailesi ile ilgili araştırma başlar.

Ekibimiz devriye sırasında gelen aile içi şiddet ihbarı ile olay yerine harekete geçer. Madde bağımlısı Adem, oğlu Furkan'ın önünde eşi Selvi'ye adeta işkence uygulamaktadır. Ekibimizi gören Adem evden kaçarken, Selvi hastaneye kaldırılır. Selvi'nin tedavisi devam ederken yakalanan Adem, çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlik kararı ile salıverilir. Selvi ve oğlu Furkan, ablası Kader'in yanına yerleşir. Durumu Engin'den öğrenen başak, boşanma davası için gönüllü olarak Selvi'nin avukatlığını üstlenir. Fakat Adem'in Selvi'den vazgeçme niyeti yoktur.

Müfettiş İdil'in, Cemal soruşturmasında sık sık Mesut'un yardımına başvurması Selin Komiserin dikkatinden kaçmamaktadır. İzbe bir sokakta işlenen bir cinayet için harekete geçen Mesut ve Selin, olay yerinde yine İdil ile karşılaşır.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 12 Kasım Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

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