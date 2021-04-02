Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 584. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün Kanal D'de yayınlanacak. Arka Sokaklar 584. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Kanal D Arka Sokaklar canlı izle! Cuma günü Kanal D yayın akışında neler var? Arka Sokaklar yeni bölüm canlı olarak izle! Arka Sokaklar bir önceki bölümde neler oldu? Arka Sokaklar Kanal D'de canlı izle!

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 584. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip, Giray ile Halis'in peşine düşüyor ve ikinci bir şokla karşı karşıya kalıyor!

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden yaralıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Giray ve Halis'in bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; fakat, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket ediyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı fark eden Giray, olay yerinde olan Zeliş'in bulunduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, ikinci sefer sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.

ARKA SOKAKLAR 585. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 583. Bölümde ekip, Selin'in boğulma videosu ile dehşete düşüyor!

Ekip, Giray'dan gelen videoyu izlemektedir. Bu videoda Giray'ın, Selin'i boğduğu görüntüler vardır. Mesut ve ekip bu anları dehşet içinde izlemektedir. Hemen Giray'ın peşine düşen ekibimiz, Selin'in cansız bedenini bulmak için de seferber olur. Kameralardan Selin'in kaçırıldığı minibüs bulunur. Araç, bir yol kenarında yakılmıştır ve içinde bir kadın cesedi vardır. Aracın yakınlarında da sarı saçlar bulunur. Ekip, Giray'ın annesi Nevbahar'ı tutuklayarak emniyete getirmeye çalışırken istenmeyen bir olay gerçekleşir. Nevbahar, adamlarınca kurtarılmaya çalışıldığı sırada eline geçirdiği silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü, ondan önce davranarak silahını ateşler. Nevbahar, orada can verir. Bunu öğrenen Giray intikam yeminleri eder ve ilk fırsatta Hüsnü'yü ağır yaralayacak bir hamle yapar.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 26 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont