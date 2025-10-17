Haberler

Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D Media imzasını taşıyan ve yıllardır ekranda istikrarlı bir şekilde yer alan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla temposunu hiç düşürmeden devam ediyor. Her Cuma akşamı izleyicilerle buluşan dizi, bu hafta 723. bölümüyle ekranlarda olacak. Diziyi canlı izlemek ve yüksek görüntü kalitesiyle takip etmek isteyen seyirciler için yayın saatini kaçırmamak oldukça önemli. Peki, merakla beklenen 724. bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, yeni bölümüyle yine büyük bir heyecan yaratıyor. Her hafta aynı gün ve saatte izleyici karşısına çıkan yapım için geri sayım sürerken, yapım ekibinin paylaşımları da merakı giderek artırıyor. Peki, izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği 724. bölüm fragmanı görücüye çıktı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin mesleki ve kişisel yaşamlarını anlatan uzun soluklu bir yapımdır. Dizi, hem suçla mücadele eden kahraman polislerin operasyonlarına hem de özel hayatlarında yaşadıkları zorluklara odaklanır.

• Ekip, cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç olayı işlenir ve bu olayın çözümü ekip çalışmasıyla ortaya konur.

• Aksiyon sahneleri ve gerilim unsurları sayesinde izleyici temposu hiç düşmeyen bölümlerle buluşur.

• Dram ve mizah unsurları dengeli biçimde harmanlanarak hikâyelere duygusal derinlik kazandırılır.

• Rıza Baba liderliğinde ekip içinde sadakat, adalet ve dayanışma temaları öne çıkar.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin insani yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bizim artık kaybedecek bir şeyimiz yok!" Mesut ve Selin, Cevher'in bıraktığı izleri konuşuyor. İkili arasında şımarık yakınlaşmalar...

Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

dem Hoca ve ailesini Cevher'in elinden kurtarabilecek mi? Hüsnü yoğun bakımdadır ve sevenleri için gergin bekleyiş devam etmektedir. Ali emniyete getirilir. Herkes heyecanla onu görmeyi beklemektedir ama karşılarına çıkan Ali eski silah arkadaşları değildir. Adem hocanın savunma projesi hala birilerini rahatsız etmektedir. Adem'i etkisiz hale getirme işi Cevher'e verilir. Barış'ın tayin istemesi Merve'yi hayal kırıklığına uğratır. Öte yandan Sude tehlike altındadır.

724. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında dizinin yeni bölümüne dair daha fazla ipucu elde edilecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.