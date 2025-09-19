Arka Sokaklar 720. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla hazırlanan ve yıllardır kesintisiz şekilde yayın hayatını sürdüren Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Her Cuma akşamı izleyiciyle buluşan dizi, bu akşam 719. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı ve yüksek kalitede izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 720. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem mesleki mücadelelerini hem de özel yaşamlarını konu edinen uzun soluklu bir yapımdır.

• Ekip, cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç hikâyesi işlenir ve ekibin çözüm süreci izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon, operasyon sahneleri ve gerilim ögeleri dizinin temposunu canlı tutar.

• Dram ve mizah unsurları bir arada kullanılır.

• Rıza Baba'nın liderliğinde adalet, sadakat ve dayanışma temaları öne çıkar.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan'ı bulmak için büyük bir operasyon başlatan ekip, tüm gücüyle sahaya çıkar. Mesut ile Bozo arasındaki gerilim ise sürpriz bir şekilde Şemsi Kara'nın araya girmesiyle yumuşar ve iki taraf ortak bir noktada buluşturulur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar'ın 718. bölümünde ekip, amcası tarafından bir suç örgütüne satılan Kevser'i kurtarmak için harekete geçer. Operasyonda Bozo ile yolları kesişir. Bu sırada geniş kapsamlı bir tatbikat için hazırlıklara başlanır.

Gecekondu mahallesinde yaşayan Kevser'in borç karşılığında amcası tarafından satılması üzerine Barış komiser, hurdacı kılığına girerek gizli göreve katılır ve ekiple birlikte Kevser'i kurtarmaya çalışır.

Öte yandan Selin'in Ayşecan için bulduğu Rus bakıcı güzelliğiyle dikkat çekince ortalık karışır, Selin ise zor bir karar vermek durumunda kalır. Ayrıca yıllar önce bir patlamada öldüğü düşünülen Ali Komiser'in hayatta olduğuna dair şüpheler ortaya çıkar.

ARKA SOKAKLAR 720. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 720. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.