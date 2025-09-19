Arka Sokaklar 719. bölüm, SON BÖLÜM tek parça izleme linki var mı?

Uzun yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar, yeni bölümüyle yine heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Alışıldık yayın günü ve saatinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan dizi, bu akşam da izleyicilerini ekran başına toplayacak. Peki, Arka Sokaklar'ın son bölümü için canlı yayın imkânı mevcut mu? 719. bölüm tek parça ve son bölüm izleme linki erişime açıldı mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan bir polis ekibinin hem mesleki mücadelelerini hem de özel hayatlarındaki iniş çıkışları konu alan uzun soluklu bir polisiye dizidir.

• Ekip, suçla mücadele ederken aynı zamanda özel yaşamlarındaki sorunlarla baş etmeye çalışır.

• Her bölümde farklı suç dosyaları (cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu, organize suçlar) ele alınır ve çözüm süreci ekrana taşınır.

• Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve gerilim sahneleri dizinin temposunu belirler.

• Zaman zaman mizahi dokunuşlarla dengelenen dramatik olaylar seyirciyi ekrana bağlar.

• Rıza Baba lakabıyla bilinen Rıza Soylu'nun liderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat ilkeleriyle hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Hakan'ı bulabilmek için zorlu bir operasyonun içine girer. Mesut ile Bozo arasındaki gerginlik ise Şemsi Kara'nın araya girmesiyle beklenmedik bir şekilde yumuşar ve ikili ortak noktada buluşur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar'ın 718. bölümünde ekip, amcası tarafından bir suç örgütüne satılan Kevser'i kurtarmak için harekete geçti. Bu operasyon sırasında yolları Bozo ile kesişti. Öte yandan ekip geniş çaplı bir tatbikat için hazırlıklara başladı ve heyecan dolu anlar yaşandı.

• Gecekondu mahallesinde yaşayan Kevser, amcası tarafından borç karşılığında satıldı.

• Barış Komiser, gizli görevle hurdacı kılığına girerek Kevser'i kurtarmak için ekibe destek verdi.

• Selin'in Ayşecan için bulduğu Rus bakıcının güzelliği evde gerginliğe neden oldu, Selin zor bir kararın eşiğine geldi.

• Yıllar önce patlama sonucu öldüğü sanılan Ali Komiser'in aslında hayatta olabileceğine dair şüpheler ortaya çıktı.

719. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı televizyon kanalında ve dijital platformlarda tek parça halinde izlenebiliyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra