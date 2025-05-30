Arka Sokaklar 716. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 716. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 716. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı?
Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 716. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 716. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
kip, uyuşturucu çetesinin peşinde!
Oflaz Karatay Ayazlar mahallesinin eski usül kabadayısıdır. Kötü bir evlilik geçirmiş olan kızı Filiz ve gözbebeği olan torunu Elif'i himaye etmektedir.
Eski damadı Mirsad uyuşturucu çetesi için çalışmaktadır ve kızı Elif'i de kullanır. Ekibimiz uyuşturucu çetesinin peşine düşerken Mesut hiç beklemediği biriyle karşılaşacaktır. Cevher…
ARKA SOKAKLAR 716. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar fragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Kızın ölmedi!"
Ekip Mesut'un duruma endişelenirken Selin'e gelen "Kızın yaşıyor!" mesajı onu alt üst eder!
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
- Zafer Ergin
- RIZA SOYLU
- Özgür Ozan
- HÜSNÜ ÇOBAN
- İlker İnanoğlu
- ENGİN BALKAN
- Ozan Çobanoğlu
- HAKAN ÇINAR
- Özlem Çınar
- AYLİN AYDIN
- Hasan Denizyaran
- KADİR KORMAZ
- Oğuz Peçe
- EMRE GÜRBÜZ
- Sinem Reyhan Kıroğlu
- BİRCE YAMAN
- Cansu Fırıncı
- ÜNAL KALAFAT
- Tunç Oğuz
- ARDA ATİK
- Ali Haydar Çataltepe
- ALPER GÜNDÜZ
- Ece Aydemir
- CANSU TOPRAK
- Gizem Terzi
- SİNEM ÖZDEMİR
Arka Sokaklar dizisi bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.