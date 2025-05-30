Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 716. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 716. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

kip, uyuşturucu çetesinin peşinde!

Oflaz Karatay Ayazlar mahallesinin eski usül kabadayısıdır. Kötü bir evlilik geçirmiş olan kızı Filiz ve gözbebeği olan torunu Elif'i himaye etmektedir.

Eski damadı Mirsad uyuşturucu çetesi için çalışmaktadır ve kızı Elif'i de kullanır. Ekibimiz uyuşturucu çetesinin peşine düşerken Mesut hiç beklemediği biriyle karşılaşacaktır. Cevher…

ARKA SOKAKLAR 716. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar fragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kızın ölmedi!"

Ekip Mesut'un duruma endişelenirken Selin'e gelen "Kızın yaşıyor!" mesajı onu alt üst eder!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

Arka Sokaklar dizisi bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.