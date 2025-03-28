Arka Sokaklar 708. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 708. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 708. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut vuruldu!

Rıza Baba, Ayvalık üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan çete için ekibi Ayvalık'ta operasyona gönderir. Operasyonda kaptan kılığına giren Mesut 2 kurşunla sırtından vurulur!

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çobanlar'a sürpriz bir kiracı geliyor!

Balat'ın dar sokaklarından birinde bir Roman nişanı yapılmaktadır. Çiçekçi Harika ve kuzeni Laço da nişan alayına katılır. O gün orda bulunan küçük Cemre'den ise bir daha haber alınamaz. Bütün oklar Laço'yu gösterirken onun tek destekçisi Harika'dır. Dosyayı araştıran ekibimiz iç içe geçmiş cinayetleri su yüzüne çıkartır. Diğer yandan Tunç Gülo gittiği için çok üzgündür. Hakan ve Aylin uzun süre sonra barışmıştır. Nazike ise aldığı eve bulduğu kiracılarla Hüsnü'yü yine çileden çıkartır



Arka Sokaklar fragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.