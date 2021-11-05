Arka Sokaklar 603. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 602. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! Yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 603. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 602. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Başak tehdit ediliyor, Engin çıldırıyor!

Başak adliyede tehdit alıyor. Bunu duyan Engin çıldırıyor. Engin, tehdit eden adamı yakalamayı başarıyor. Fakat adam, tutuksuz yargılanma ile serbest bırakılıyor. Selin, müfettiş İdil'in Mesut'un etrafında dolanmasından dolayı çok öfkelidir. İdil ise, Mesut'a zor bir görevden bahsederek yanına çekmeye çalışıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 603. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 603. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 602. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

29 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 601. Bölümünde ekip, şehit olan Ali'nin yasını tutuyor!

Rus mafyası lideri Viktor, Kerim Aslan'ın sahip olduğu tüm uyuşturucuları ve parayı ele geçirmek için Kerim ve Vildan'ı kaçırmıştır. Ekibimiz sadece Aslı'nın şehit babası için değil, Antalya operasyonunda şehit düşen Ali için de Kerim Aslan'ı bulmak zorundadır. Kerim ve Vildan'ın ortadan kaybolması ile Kerim'in adamı Bekir piyasada bulunan tüm uyuşturucularını toplarken, diğer yandan Viktor'un adamları ile uğraşmak zorunda kalır. Ekibimizin radarına giren Bekir, Aslı ve Emre tarafından yakın takibe alınır. Ekibimiz, Bekir sayesinde Kerim Aslan'a bir adım daha yaklaşır.

Sude, bilgisayarının hacklenmesi nedeniyle siber şubeye başvurur. Yapılan incelemede Cemal ile Sude'nin fotoğraflarının yanında yazışmaları da ortaya çıkar. Ezgi, ortaya çıkan yazışmalar ve fotoğrafları görüp Cemal'i terk eder. Cemal, Sude ile fotoğraflarını çeken Ufuk'a ulaşır. Ufuk, fotoğrafları çekmesi için Sude'den para aldığını itiraf eder. Cemal oldukça sinirli bir şekilde yüzleşmek için Sude'nin evine gider.

Leyla'nın evinde yapılan incelemelerde çalınan takılara ve paraya rastlanmaz. Leyla'nın suçsuzluğuna inanan Hakan hırsızlık olayını araştırmaya başlar. Leyla tutukevindeyken kızı Suna'nın durumu daha da kötüye gitmektedir. Hakan'ın Leyla'yı kurtarmak için zamanı daralırken yeni ipuçları ortaya çıkar.

Harun soruşturması kapansa da İdil henüz İstanbul'dan ayrılmamıştır. Çalışma şeklini yetkin bulduğu Mesut komisere yeni bir operasyon için teklifte bulunur. Selin, müfettişin Mesut'a karşı özel bir ilgisi olduğunu düşünür.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 5 Kasım Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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