Arka Sokaklar 591. son bölümde Ali'den Pınar'a şiddet! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar
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Arka Sokaklar 591. son bölümde Ali'den Pınar'a şiddet! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 591. son bölümde Ali'den Pınar'a şiddet! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı.

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 28 Mayıs akşamı izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta Ali, koronayı yendikten sonra normal odaya alındı. Sanrılar görmeye ve kendisini kontrol edememeye başlayan Ali aldığı ilaçların etkisi ile Pınar'a şiddet uyguladı. Aycan'ın oyununa gelen Ezgi çıkan çatışmada vurulurken Ezgi kaçmayı başardı. Mahkumun kaçması Rıza Babayı da zor duruma soktu. Son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR 592. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 592. Bölüm Fragmanı yayında! Rıza Babanın, Ali'ye olan öfkesi dinmek bilmiyor!

Rıza Baba, Ali'nin kızı Pınar'a yaptıklarını unutamıyor. Ali, olayı anlatmak istese de, başarılı olamıyor. Ekip arkadaşları ile de arası açılan Ali, polis evinde kötü bir yaşam sürüyor. Pınar, hala yaşadıklarına inanamaz halde büyük bir acı çekiyor. Kimseyi dinlemeyen Rıza Baba geri dönülmesi zor bir karar alıyor. Kızı Pınar ile Ali'nin boşanma işlemlerini hızlandırıyor. Bu kararını duyanlar büyük şok yaşıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 591. Bölümde ilaçların etkisindeki Ali'nin, Pınar'a uyguladığı şiddet Rıza Baba ve diğerleri tarafından büyük tepki alıyor!

Ali, koronayı yendikten sonra normal odaya alınır. Sağlığından endişe eden Pınar, bu zor süreçte Ali'nin yanındadır. Ali, koronayı yenmesine rağmen aldığı ilaçların ters tepki yaratmasından dolayı kötü haldedir. Sanrılar görmeye ve kendisini kontrol edememeye başlar. Kendisini bırakıp giden Pınar'a olan siniri ilaçların da etkisiyle iki katına çıkar. Gözü dönen Ali, farkında olmadan Pınar'a vurur. Pınar, bu yaşananlardan sonra Bahar'a sığınır. Ali, kontrolünü kaybettirdiğini anladığı ilaçları almayı keser ve Pınar ile olan nahoş sahneyi hatırlar. Eve gittiğinde onu büyük öfke içinde olan Rıza Baba karşılar.

Ezgi, Aycan'a kötü bir haber verir. Kocası Korhan cezaevinde öldürülmüştür. Aycan, ölümünden dolayı Ezgi'yi suçlar. Ezgi ise, çocukluk arkadaşının durumuna üzülür. Cenazeye gitmesi için savcılıktan belge hazırlatır. Aycan'ın oyununa gelen Ezgi, cezaevi aracı yerine kendi araçları ile mezarlık yoluna koyulurlar. Cemal ile birlikte yolda Aycan'ın adamları tarafından pusuya düşürülürler. Çıkan çatışmada Ezgi vurulurken, Aycan kaçmayı başarır. Ezgi hastaneye kaldırılır ve bu olay emniyeti ayağa kaldırır. Mahkumun kaçması Rıza Babayı zor duruma düşürür.

Kaynak: Hürriyet

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