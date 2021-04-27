Arka Sokaklar 588. bölüm 2. fragmanı izle! Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Her Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki Arka Sokaklar 588. bölüm 2. fragmanı izle! Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar son bölüm full izle!

Her Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki Arka Sokaklar 588. bölüm 2. fragmanı izle! Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar son bölüm full izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korhan'dan kalan kirli işleri yürütmek artık Aycan'a kalmıştır. Fakat işine taş koyan bir isim vardır. Korhan'ın eski iş ortaklarından çıbanın başı Latif'in hesabı kesilmelidir. Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder.

Gelen bir mesaj üzerine Selin, kanser hastası olan eski dostu Ceren'i ziyaret eder. Ceren'i ziyaret etmek ve kızı bitmiş şekilde görmek Selin'i fazlasıyla yaralar. Bu ziyaretini kimseyle paylaşmayan Selin, hastanede eski bir arkadaşı Savcı Faruk ile karşılaşır.

Tekin'in rol aldığı diziden çıkarılması üzerine sosyal medya üzerinden kendisinin damarına basılan bir mesaj gelir. Mesajın sahibiyle yüzleşmek isteyen Tekin, karşısında hiç ummadığı birini bulur.

Kar maskeli üç saldırgan, insanların araçla yollarını kesip döverek hırsızlık yapmaktadır. Hırsızlardan biri yakalanır. Saldırganların genç çocuklar olduğu ortaya çıkar. Yakalan Tamer sorguya alınır. Leyla, Sami ve Tamer, Faça Ferzan'a çalışmaktadır. Tamer'in yakalanmasından sonra Ferzan, Leyla ve Sami'yi alıp şehri terk etmeye çalışır. Ekip, her yerde Faça Ferzan'ı ve diğer iki saldırganı aramaktadır.

Öte yandan, Levent ve Defne uyuşturucu batağına düşmüş iki gençtir ve Torbacı İsmail'e borçlanmışlardır. Ekip, Torbacı İsmail'in izini sürmektedir. Cemal, Ezgi'ye Aycan'ın masum olmadığını anlatmaya çalışmaktadır; ama Ezgi maalesef bir türlü ikna olmaz. Ezgi, Aycan'ın masum olmadığını çok acı bir şekilde idrak edecektir.

ARKA SOKAKLAR 588. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE