Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL D Arka Sokaklar 579. bölüm izle, son (579) bölüm full izle!

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MUCİZE DOKTOR 580. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisi KANAL D ekranlarında bu akşam 579. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 579. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 580. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜMDE NE OLDU?

Rıza Baba, ülkeden kaçmaya çalışan Servet Amca ile karşı karşıya kalıyor!

Servet, güvenli eve yerleştikten sonra ülkeden kaçmanın planlarını yapar. Adamlarıyla ufak bir tezgah düzenler. Hastaneye kaldırılma bahanesiyle ambulansla kaçırılır. Ülkeden kaçmak için geldiği limanda onu kötü bir sürpriz bekler. Rıza Baba ve ekip, Servet'in adamlarının ensesinden bir an bile ayrı kalmazlar. Aldıkları istihbarat ve takip ettikleri adamlar sayesinde limana operasyon düzenlerler. Servet kaçmanın hayalini yaşarken karşısında eli silahlı Rıza Babayı bulur.

Bu sırada Ali, cezaevinde zor zamanlar yaşamaktadır. Önceden içeri attığı bir mahkum onu rahatsız etmektedir. Dışarıda ise Pınar, biçare şekilde tahliye edilmesini beklemektedir. Üzücü haber savcıdan gelir. Eldeki deliller yeterli de olsa Ali cezaevinde yatmaya devam edecektir. Bu durum Rıza Baba ve ekibi çok öfkelendirir.

ARKA SOKAKLAR 578. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Arka Sokaklar'ın 578. Bölümde ekip, Servet Amcaya büyük bir darbe indiriyor!

Ali'nin eşi Pınar, araba almak için kredi çekmiştir. Servet Amca, bankadaki elemanını kullanarak hesapta oynama yapar. Ali ve Pınar'ın ortak hesabına 250.000 Euro tutarında para aktarır. Farkında olmadıkları bu durum Servet'in yakalanması ve mali şube polislerinin evdeki muhasebe kayıtlarına ulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu kayıtlar ve bankadaki bu para Ali ile Pınar'ın gözaltına alınmasına neden olur. Ali, eşini bu durumdan sıyırmak için suçu üstlenir. Bu kararı ise, aklanması yolunda büyük bir gedik açar.

Bu sırada Servet, terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler ışığında cezaevinden çıkartılır ve istihbarat şubenin belirlediği güvenli eve geçer. Tüm pis işlerini avukatı aracılığıyla güvenli evden yönetmeye başlar. Ali'nin içeride, Servet'in de dışarıda olması ekibimizi çok öfkelendirir. Avukatının peşine düşen ekibimiz, uzun takipleri sonucunda istediklerine ulaşırlar. Servet'in yurtdışına kaçırmaya çalıştığı paralara el koymayı başaran ekibimiz Servet'e büyük bir darbe indirir.

ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar dizisinin 579. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.