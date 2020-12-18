Arka Sokaklar 571. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 571. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 571. bölümü bugün Kanal D ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Arka Sokaklar 571. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 571. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 571. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya gelecek.

ARKA SOKAKLAR 569. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 569. Bölümde ekip, Başak'ın başına gelenlerden dolayı büyük acı çekiyor!

Servan, Başak'ı kaçırıp Engin Müdüre psikolojik işkence yapmaktadır. Ekip, bu olaydan dolayı elleri kolları bağlı umutla Servan'ın yakalamaya çalışır. Servan, Başak'ın hamile olduğunu öğrenince eline büyük bir fırsat geçtiğini sanır. Engin'i arayarak Başak'ın hayatına karşılık 5 Milyon Tl fidye ister. Engin bunu sert bir dille reddeder. Servan öfke krizine girer ve Engin'e ceza olsun diye Başak'ın parmağını keserek kurye ile ona yollar. Engin Müdür ve ekip, bu acı olay sonrasında operasyonlarını sıklaştırır. Mesut ve Selin, örgüte bulaşmış olan kadından Başak'ın rehin tutulduğu evin adresini öğrenir. Ekip, hemen bu eve baskın yapar. Bu adreste örgüt elemanlarıyla şiddetli çatışma yaşanır.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 18 Aralık Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut'un polis kimliği teröristlere baskın yapılan binada bulunuyor!

Askerler, teröristlerin saklandığı adrese operasyon düzenler. Şiddetli bir çatışma yaşanan binada çok sayıda terörist ölü ele geçirilir. Binada inceleme yapan askerler yerde bir cüzdan bulurlar. Cüzdanın içinden Mesut'un polis kimliği ortaya çıkınca hemen ekibimize haber geçilir. Ekip, Mesut'un akıbetinden endişe duymaya başlar.

Ekip, kaçırılan bir kadının dosyasına bakmaktadır. Kadının, deniz kenarında bir eve kaçırıldığı ihbarını değerlendiren ekibimiz hemen olay yerine intikal eder. Adam, kaçırdığı kadına sopayla şiddet uyguladığı sırada ekibimiz yetişir.

Hüsnü ve Esra, romantik bir akşam geçirmektedir. Zeliş ise, babasını Esra'dan kurtarabilmek için elinden geleni yapar.

Rıza Baba ve ekip, Mesut'un hayatından endişe ediyor!

Mesut, başta Rıza Baba olmak üzere ekip arkadaşlarını mental olarak iyi olduğu yönüyle kandırıp Servan'ın peşine düşmüştü. Terörist grubu ile bir kamyonda Servan'a ulaşma çabasında olan Mesut, askerlerin önlerini kesmesiyle çatışmanın ortasında kalır.

Başka bir dosyada Bahar, peşinde olduğu zanlılar tarafından vurulur. Ona en yakın kişi Hakan, zanlıları etkisiz hale getirdikten sonra yaralı olan Bahar'la ilgilenir.

Mesut'a ne olacak?

Servan'ın peşinde olan ekip şok üstüne şok yaşar. Önce Bahar vurulur. Aramadaki şiddetini artıran ekip asıl Mesut konusunda faka basar. Mesut kafasındaki planı uygulamaya çalışırken ne yapacak? Ekibi yıkan haber ne?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba),

Şevket Çoruh (Mesut),

Özgür Ozan (Hüsnü),

İlker İnanoğlu (Engin),

Oya Okar (Selin),

Alp Korkmaz (Ali),

Ozan Çobanoğlu (Hakan),

Merve Oflaz (Bahar),

Nazlı Tosunoğlu (Nazike),

Yiğitcan Ergin (Cemal),

Ela Yörüklü (Ezgi),

Hülya Kalebayır Çelik (Ayla),

Tunç Oğuz (Arda),

Yüsra Geyik (Zeliha),

Onur Bay (Tekin),

Kerimhan Duman (Tunç),

Ecem öz (Şule),

Elvan Dişli (Pınar),

Efe Günay (Haydarberk),

Ada Baykan (Zeyno Bebek),

Garip Kont