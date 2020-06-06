Arka Sokaklar 556. bölüm fragmanı yayımlandı! Arka Sokaklar son bölüm izle Arka Sokaklar 556. sezon finali bölümü ne zaman? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 555. bölüm ile Cuma akşamı izleyenler karşısındaydı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Son bölümde operasyon kapsamında Hakan'ın başı belaya girmiş, ekip ise canla başla Hakan'a ulaşmanın yolunu aramıştı.

Arka Sokaklar 555. bölümün ardından yayımlanan 556. sezon finalinde, ekip Hakan'ı kendinen geçmiş bir halde bir ringin ortasında bulur. Diğer yandan ekibi bekleyen başka bir zorlu operasyon vardır. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Arka Sokaklar son bölüm izle...

ARKA SOKAKLAR 556. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Hakan'dan haber alamayan Rıza Baba ve beraberindekiler, çabalarının sonucunda onu baygın halde bulurlar. Hakan'ın başrolde olduğu bu tehlikeli görevin ardından Mesut ile Selin önderliğinde başka bir operasyona girişen ekibi neler bekliyor? 12 Haziran Cuma günü 556. sezon finali bölüm ile ekrana gelecek olan Arka Sokaklar dizisi yine nefesleri kesecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, infaz edildiğini düşündekileri bir adamın dosyası ile ilgilenirken beklenmedil bir sona doğru yol alırlar. Adamın geçimini sağlamak için dövüştüğü ortaya çıkar. Ancak diğer yandan işlerine burnunu sokanları öldürmekten bir an bile çekinmeyen çete ise işleri içinden çıkılmayacak hale sokar. Dosyada ilerledikçe durum daha da netleşmeye başlar.

Çete, pandemi sırasında işsiz kalan kişileri dövüştürerek online platformlarda açtıkları bahislerden para kazanmaktadır. Hakan, bu olayın içinde olduğunu düşündüğü boks salonu sahibi ile dövüşmek için planlar yapar. Ekip, gerekli önlemleri alır ve Hakan belirlenen adresteki depoya gider; fakat, ortalıkta kimse yoktur. Hakan'a tuzak kurulur. Ekip, çaresizce Hakan'dan haber almaya çalışırken Ali, bir dövüşün online yayınını izlettirir. Hakan, bir dövüş kafesinin içinde üç kişi ile ölümüne dövüşmektedir. Sayıca üstün olan çete elemanları Hakan'ı ölümüne döverler. Ekip, Hakan'ı kurtarabilecek mi?