Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı yayımlandı! Arka Sokaklar son bölüm izle

19.10.2019 09:59

Arka Sokaklar 527. son bölümü ekrana geldi. Ekip, yeni bir vakanın peşinde oradan oraya sürüklenirken, her şeyin görünenden çok farklı olduğunu anlarlar. Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 527. bölüm ve 528 yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 527. SON BÖLÜM FULL İZLE…

528. BÖLÜM FRAGMANI

Sevkiyattan haberi olan birileri ekibin işine taş koyar. Öte yandan İstanbul'a dönen Seray, Mesut'a aşık olduğunu ve onu unutamadığını belirtir. Sonrasında Mesut ve diğerleri Seray'ın cesedini bulur. Gelişmeler ışığında Selin ile Mesut, Seray'ı öldüren kişinin peşine düşerler. Ancak bu sırada Selin'in hayatı tehlikeye girer.

Diğer yanda da ünlü moda tasarımcısına yapılan silahlı saldırı olayı vardır. Rıza Baba, Hüsnü'ye modacıyı koruması için görev verir. Modacının normalden farklı kişiliği ve karakteri Hüsnü'yü zorlarken ekibe de eğlenmek için yeni malzeme çıkarır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sait'in ve torbacıların ölümünde aynı parmağın olduğunu anlayan ekip iki olayın avukatlığını yapan kadının peşine düşüyor. Bahar 7-24 avukat kadını takip ederken ekip, uyuşturucu dağıtanların peşine düşüyor. Her iki olayında ucu işadamı Nadir'de kesişiyor. Bahar, avukat kadının Nadir'in işyerine girdiğini ekibe bildirdiğinde şüpheler daha da artıyor. Düzenlenen polis balosunda da ilginç bir durum yaşanıyor. Baloda Nadir de bulunmaktadır. Nadir, yüklüce bir bağış yaparak kirli işlerini örtme peşindedir; fakat Rıza Baba, Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü bu iyi adam pelerininin altındaki kötü adamı hissederler. Ekibimiz, balo esnasında ikinci bir şaşkınlık yaşarlar. Ezgi de baloya gelmiştir ve Nadir ile çok sıkı fıkıdırlar. Nadir, Ezgi'nin manevi babası çıkar. Olaylar giderek karıştığı sırada Bahar ölümle yüz yüze kalır. Nadir, Bahar'ın avukatı takip ettiğini anlar. Peşine adamlarını takar. Işıklarda Bahar'ın arabasına yaklaşan adamlar dört bir koldan arabaya ateş ederler.