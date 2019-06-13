Arjantin: Manastırda para dolu poşetlerle yakalanan eski devlet görevlisine 6 yıl hapis
Arjantin'de eski Kamu İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Jose Lopez, hakkındaki yolsuzluk davasında yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı. Bu dava, ülkenin eski devlet başkanları Nestor ve Cristina Kirchner'in merkezinde olduğu iddia edilen yolsuzluk skandalının sembolüydü
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de eski Kamu İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Jose Lopez, hakkındaki yolsuzluk davasında yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.
2016'da içinde yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki para dolu poşetleri bir manastırda saklamaya çalışırken yakalanan Jose Lopez, federal mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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