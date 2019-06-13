Arjantin: Manastırda para dolu poşetlerle yakalanan eski devlet görevlisine 6 yıl hapis

Arjantin: Manastırda para dolu poşetlerle yakalanan eski devlet görevlisine 6 yıl hapis

Arjantin'de eski Kamu İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Jose Lopez, hakkındaki yolsuzluk davasında yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı. Bu dava, ülkenin eski devlet başkanları Nestor ve Cristina Kirchner'in merkezinde olduğu iddia edilen yolsuzluk skandalının sembolüydü

Arjantin: Manastırda para dolu poşetlerle yakalanan eski devlet görevlisine 6 yıl hapis

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de eski Kamu İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Jose Lopez, hakkındaki yolsuzluk davasında yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.

2016'da içinde yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki para dolu poşetleri bir manastırda saklamaya çalışırken yakalanan Jose Lopez, federal mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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