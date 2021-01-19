Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
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Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

19.01.2021 06:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 06:22
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, depremin Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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