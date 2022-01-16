Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Haberler
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Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'ın İpekyolu ilçesinde elektrik arızasına giderken tipide mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde elektrik arızasına giderken tipide mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için yola çıkan VEDAŞ ekipleri tipide mahsur kaldı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İpekyolu Belediyesine ait karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Kar nedeniyle kapanan mahalle yolunu açan ekipler, VEDAŞ çalışanlarını iş makinesi yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - VAN

Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Van'ın İpekyolu ilçesinde elektrik arızasına giderken tipide mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

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