Son dakika haber | Arızalanıp geriye kayan tırın çarptığı otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Arızalanıp geriye kayan tırın çarptığı otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

AA, Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Çorum'da arızalanıp geriye kayan tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Çorum'da arızalanıp geriye kayan tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Un yüklü UU 887-V yabancı plakalı tır, Samsun- Ankara kara yolu Sıklık mevkisindeki rampada arızalanınca sürücüsü yolda durarak soruna bakmak için araçtan indi.

Bu sırada geriye kayan tır, önce arkadan gelen Kemal Çalışkan'ın kullandığı 66 LP 131 plakalı otomobile, sonra refüjdeki bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan ve yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun yönü ulaşıma kapatıldı, diğer yönde ise trafik kontrollü olarak veriliyor.

Son dakika haber | Arızalanıp geriye kayan tırın çarptığı otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Son dakika haber | Arızalanıp geriye kayan tırın çarptığı otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Son dakika haber | Arızalanıp geriye kayan tırın çarptığı otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Münir Karaloğlu, Kemal Çalışkan, Ankara, Çorum, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title