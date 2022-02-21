Arızalanan pencereyi açmaya çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı - Haberler
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Arızalanan pencereyi açmaya çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Arızalanan pencereyi açmaya çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Düzce'de arızalanan pencereyi açmaya çalışırken beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Düzce'de arızalanan pencereyi açmaya çalışırken beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda 4 katlı binanın 2. katındaki iş yerinde arızalanan pencereyi düzeltmek için binanın dışına sarkan Tolga Y. bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Kaldırımdan yürüyen vatandaşların gördüğü Tolga Y. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tolga Y'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Arızalanan pencereyi açmaya çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Rasim Betir, Düzce, Güncel, Haberler

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