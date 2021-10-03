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Arızalanan motoryat sürüklendi, 2 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Arızalanan motoryat sürüklendi, 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen motoryattaki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen motoryattaki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaada açıklarındaki arızalanan bir motoryat, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istenmesi üzerine Bodrum Limanı'ndaki KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi. İçerisinde 2 kişinin olduğu tekne, KIYEM-6 botuna yedeklenerek emniyetli bir şekilde limana getirildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

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