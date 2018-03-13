Arıza Nedeniyle Duran Tramvay Seferleri Normale Döndü
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Arıza Nedeniyle Duran Tramvay Seferleri Normale Döndü

Topkapı-Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle duran seferler, normale döndü.

Arıza Nedeniyle Duran Tramvay Seferleri Normale Döndü

Topkapı- Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle duran seferler, normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Fetihkapı ile Topkapı durakları arasında bir tramvayın raydan çıkması üzerine başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalar sonrası, Topkapı-Habipler arasında tramvay seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

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