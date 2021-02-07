Arıza: Hasan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Hasan karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Hasan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Hasan karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kimdir?

Ali Seçkiner Alıcı'nın da kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Hasan Kırbaş kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Hasan Kırbaş karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: HASAN KIRBAŞ GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Hasan Kırbaş karakterini "Ali Seçkiner Alıcı" canlandırıyor. Ali Seçkiner Alıcı dizideki karakterinin adı "Hasan Kırbaş"tır.

ARIZA: HASAN KIRBAŞ KARAKTERİ KİMDİR?

Hasan 50'li yaşlarında, eski kulağı kesiklerden, şimdi bir tövbekar ve Ali Rıza'nın çalıştığı taksi durağının kahyasıdır. Hasan henüz genç bir delikanlıyken, pavyon fedaisi olarak girdiği yerde, kısa sürede namlı ve belalı bir tetikçiye dönüşmüştür, ömrünün 16 senesini çeşitli cezaevlerinde geçirmiştir, ancak bu cezalar onu ıslah etmek yerine daha çok öfkelendirmiştir. Elim bir hadise, Hasan'ın yaşadığı hayatla acı bir şekilde yüzleşmesine sebep olmuş, Hasan herşeyi geride bırakarak bir taksi durağında kahyalığa başlamıştır.

Hasan kısa sürede mahallenin sevilen ve saygı duyulan abisine dönüşür. Mahallenin genç delikanlılarına, kendi düştüğü yola düşmemeleri için öğütler vererek, onları kötü alemlerden koruyarak, diyetini ödemeye çalışır Hasan.

Yağız bir delikanlı olan Ali Rıza'nın, potansiyelini fark etmiş ve onu bir nevi korumasına almak için, çalıştığı durakta işe başlatmıştır. Ali Rıza, İstanbul'un namlı mafya babalarıyla savaşa girdiğinde, ona akıl vermeye ve yol göstermeye çalışan da yine Hasan olacaktır.

ALİ SEÇKİNER ALICI

Ali Seçkiner Alıcı 3 Temmuz 1965 Kars'ta dünyaya geldi. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde bitiren Ali Seçkiner mezun olduktan sonra 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yapmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Halk Evleri Sanat Atölyelerinde ses eğitmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız'ın birlikte kurdukları Üç Anadolu adlı toplulukta da yer almıştır. Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Eşber karakteri ile geçmiş olan Ali Seçkiner Alıcı en son Bir Aile Hikâyesi dizisinde Şakir karakterine hayat verdi.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Bir Aile Hikayesi/ 2019

Şahsiyet/ 2018

Yüz Yüze/ 2017

Komşu Köyün Delisi/ 2009

Ferhunde Hanımlar/ 1993

FİLMLER

Bizim İçin Şampiyon/ 2018

Anons/ 2017