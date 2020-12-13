Arıza hangi gün yayınlanıyor? Arıza yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 15. bölüm fragmanı yayılandı mı?

Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Arıza hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Arıza hangi gün? Arıza hangi kanalda? Arıza son bölüm tek parça izle! Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 12. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet ve Ali Rıza restleşirken, Halide babasının neden bu kadar öfkelendiğini anlamaz. Haşmet, Fuat'ın yanına giderek Ali Rıza'nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet'in infaz emrini verir. Aşçı İsmail'den Muzaffer'i öğrenen Fuat, Muzaffer'i mekânında ziyaret eder. Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir. Ali Rıza, Haşmet'in has adamlarından Yavuz'u korumaya çalışırken, kendisini Numan'ın peşinde bulur. Numan'ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.

ARIZA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 14. bölüm fragmanı iki parça olacak şekilde yayınlandı.

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza'nın söylediği sözlerinin herkesi şoke ettiği tanıtımda Halide'nin üzgün hali dikkat çekiyor. Melek'in telefondaki kayıtları Haşmet'e verdiği sırada akıllara "Büyük sır ortaya çıkacak mı?" sorusu geliyor. Numan'ın saldırısı gerilimi giderek yükseltirken, Halide'nin vurulması korku dolu anlara sahne oluyor.

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan

Olgun Toker : Burak Ersoylu

Levent Can : Fuat Ersoylu

Murat Daltaban : Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek : Füsun Keskin

Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu

Hazal Benli : Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu

Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı : Mert Altay

Yeşim Gül : Rukiye Altay

Cankat Aydos : Ferit

Burak Demir