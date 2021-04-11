Arıza canlı izle! Show TV Arıza 30. yeni bölüm canlı izle! Arıza final bölümü izle! Arıza yeni bölümde neler olacak?

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ARIZA CANLI İZLE!

ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin 11 Nisan yayın akışına göre Arıza dizisi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Arıza dizisinin neden final yaptığı bilinmiyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ARIZA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arıza Final Bölümüyle Pazar 20:00'de Show TV'de!

Arıza 30.Bölümde; Ali Rıza(Tolga Sarıtaş) bunca zamanıdır dost bildiği Muzaffer(Murat Daltaban) ile karşı karşıya gelmiştir. Burak(Olgun Toker) ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bubaskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko(Kemal Burak Alper) da ağır yaralanmıştır.

Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar.

Haşmet(Ahmet Mümtaz Taylan) ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken Halide(Ayça Ayşin Turan) başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. ÜstelikHalide'nin Ali Rıza'ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 29. Bölümünde Ali Rıza, Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır. Halide'yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır. Ali Rıza ve Haşmet ise Burak'ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza, babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza'ya yabancı biri değildir.

Arıza son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ARIZA OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş, Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan, Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan, Haşmet Gürkan

Olgun Toker, Burak Ersoylu

Murat Daltaban, Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek, Füsun Keskin

Yeşim Salkım, Melek Tekinoğlu

Hazal Benli, Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay, Mithat Tekinoğlu

Ramazan Akcan,Ramço

Cavit Çetin Güner, Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı, Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı, Mert Altay

Yeşim Gül, Rukiye Altay

Cankat Aydos, Ferit

Ergun Kuyucu - Sabri (Haşmet'in adamı)

Muharrem Özcan-Safir (İhtiyar'ın adamı)

Nursel Köse- İhtiyar (yer altını yöneten kişi, ve Ali Rıza'nın gerçek annesi.)

Rüzgar Aksoy -Balaban