Arıza 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Arıza dizisi 2. bölüm izle Arıza dizisi 2. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arıza son bölümde neler oldu? Arıza oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Arıza 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide'nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza'yı etkiler. Üstelik Halide'nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur. Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer'e gider. ZamanındaErsoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer'in, Ali Rıza'ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşine düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesinin katliamında o kişinin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.

ARIZA 2. BÖLÜM İZLE...

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Ekranların yeni dizisi Arıza'nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Ali Rıza Güner, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Hazal Benli, Yeşim Salkım, Yeşim Gül yer alıyor.