Arıza 27. bölüm fragmanı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza 26. bölüm izle

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Arıza dizisi SHOW TV ekranlarında 26. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Arıza 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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ARIZA 26. BÖLÜMDE NE OLDU?

Arıza dizisinin 26. bölümünde duygu dolu anlar yaşanıyor. Rukiye Hanım, Ali Rıza'dan olanların hesabını soruyor. Gözyaşları içinde sitem eden acılı anne, Mert'in başına gelenlerden dolayı büyü bir üzüntü yaşıyor. Kardeşini koruyamadığı için sarsılan Ali Rıza'nın ve annesinin hali herkesi derinden etkiliyor.

ARIZA 26. BÖLÜM İZLE

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ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.