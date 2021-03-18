Arıza 27. bölüm fragmanı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza 26. bölüm izle
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Arıza 27. bölüm fragmanı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza 26. bölüm izle

18.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:51
Arıza 27. bölüm fragmanı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza 26. bölüm izle

Arıza 26. bölüm izle! Arıza dizisinin 26. bölümü ardından Arıza 27. bölüm fragmanı da yayınlandı. SHOW TV'de yayınlanan Arıza 27. bölüm fragmanı izle! Arıza son bölüm özeti! Arıza yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 26. bölüm izle

Arıza 26. bölüm full izle! Arıza 26. bölüm tamamı izle! SHOW TV ekranların sevilen dizisi Arıza 26. bölüm seyret! Arıza 26. bölüm tek parça izle! Arıza 26. bölüm tamamı izle! Arıza 27. son bölüm fragmanı izle.

ARIZA 26. bölüm FULL İZLE!

Arıza dizisi SHOW TV ekranlarında 26. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Arıza 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARIZA 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ARIZA 26. BÖLÜMDE NE OLDU?

Arıza dizisinin 26. bölümünde duygu dolu anlar yaşanıyor. Rukiye Hanım, Ali Rıza'dan olanların hesabını soruyor. Gözyaşları içinde sitem eden acılı anne, Mert'in başına gelenlerden dolayı büyü bir üzüntü yaşıyor. Kardeşini koruyamadığı için sarsılan Ali Rıza'nın ve annesinin hali herkesi derinden etkiliyor.

ARIZA 26. BÖLÜM İZLE

Arıza 26. Bölüm izlemek için tıklayınız!

ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

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