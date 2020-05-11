Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AK Partili Bülent Arınç, canlı yayında ölüm listesi açıklayan Sevda Noyan için "Milleti başörtüsünden nefret ettirecek" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AK Partili Bülent Arınç, canlı yayında ölüm listesi açıklayan Sevda Noyan için "Milleti başörtüsünden nefret ettirecek" yorumunda bulundu.

Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta Sorular" programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında içinde komşularının da bulunduğu ölüm listesi açıklamıştı. Bu açıklamalar kamuoyunda büyük tartışma yaratırken; tartışmaya son olarak Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da katıldı.

"AKLININ OLMAMASI GEREK"

Gazeteci Kemal Öztürk'ün Youtube programına katılan Arınç, Sevda Noyan hakkında, "Böyle bir konuşmayı yapması için bir insanın aklının olmaması lazım. Veya gözünü kanla birlikte nefretin bürümesi lazım. Ama açıkça şunu söylüyor kadın; 'Ben elime fırsat geçtiği zaman en az elli kişiyi temizlerim, öldürürüm' diyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİ BAŞÖRTÜSÜNDEN NEFRET ETTİRECEK"

Arınç, "Biz hayatımızı başörtüsü mücadelesi üzerine yaptık. Eşim için kızım için ve inancı sebebiyle başını örten insanlar için. Başı açıkları da asla kategorize etmedik. Onların da hakkı var. Başında örtüsü olan ve dindar olan bir kadın, asmaktan kesmekten bahsediyor. Bu, başörtüsü nefreti oluşturacak ondan korkuyorum. Yoksa bu kadın ne halt ederse etsin. İşin orasında değilim. Millet başörtüsünden nefret edecek. Başörtüsünden nefret edilir hale geldi zaten bu. Sokakta yürürken birisi çullanıveriyor bir başörtülünün üzerine. Hakaret ediyor. Neden? Bu kadınların yüzünden" şeklinde konuştu.