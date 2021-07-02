Arılı Kovanlar Üreticinin Yüzünü Güldürdü

Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında dağıtılan arılı kovanlar Şırnaklı üreticilere önemli katkı sağlıyor.

Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında dağıtılan arılı kovanlar Şırnaklı üreticilere önemli katkı sağlıyor. Kovan desteğinden faydalanan 115 çiftçiye arılı kovanın yanında arıcı seti, temel petek gibi ekipmanlar da verildi. Haber: Şırnak İl Enformasyon

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcılara yüzde 75 hibeli arılı kovan desteği sağladı.

"Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 115 arıcıya 2300 adet arılı kovan, 115 adet arıcı seti ve 1150 kg temel petek dağıtıldı.

Dağıtım törenine katılan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan arıcılara bereketli bir sezon diledi.

Törene; Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, Şırnak Ziraat Odası Temsilcisi Servet Zeyrek, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Şırnak İl Özel İdaresinin de katkı sağladığı projenin bütçesi 1 milyon 381 bin lira. Şırnak arıcı arılı kovan destek hibe tarım ve orman

Kaynak: Habermetre