Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, S.S. Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi inşaatını yerinde ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Hızır Arıkök'ten inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, S.S. Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi inşaatını yerinde ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Hızır Arıkök'ten inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmalara devam eden S.S. Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Kooperatifi inşaat şantiyesini ziyaret eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, yaklaşık 137 milyon TL değerinde imzalanan altyapı anlaşması yapılan BÜSEM Sanayi bölgesinde incelemelerde bulunularak Kooperatif Başkanı Hızır Arıkök'te inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkök yaptığı açıklamada, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ ve ekibine teşekkür etti. Arıkök ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ise yapmış olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı minnettarlığını dile getirerek, "Şehrimize çok yakışacak bu projeyi tamamlamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Karadağ, Kooperatif, Gaziantep, İnşaat, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title