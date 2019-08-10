"Arife duası" yapıldı

10.08.2019 20:59

Çorum'da, ahilik geleneği "arife duası" için kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar bir araya geldi.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için kentteki çeşitli meslek grupları, ramazan ve kurban bayramları arifesi ile üç ayların başlangıcı olmak üzere yılda 3 kez toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de bir araya geldiği etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası bugün de yapıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dikiciler ve Kunduracılar Odası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kent esnafının her bayram öncesi bir araya gelip dua etmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bu aziz vatanda birlikte nice bayramlara, mübarek gün ve gecelere hep birlikte erişiriz inşallah. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar niyaz ediyorum." dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de asırlık geleneğin gelecek yıllarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu programda dualar edildi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA