Arif V 216 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arif V 216 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Televizyon karşısında Arif V 216'yı izlemeye hazırlanan izleyiciler, filmin hikâyesi, oyuncu kadrosu ve öne çıkan sahneleri hakkında detaylı bilgi arayışında. Bu bağlamda, filmde neler olup bittiği, hangi karakterlerin hikâyeye yön verdiği ve filmin genel teması gibi konular ön plana çıkıyor. Tüm bu detayları sizin için derinlemesine inceliyoruz.

ARİF V 216 FİLMİ KONUSU

G.O.R.A.'dan Dünya'ya döndükten sonra sakin bir yaşam kuran Arif'in huzuru, eski dostu robot 216'nın beklenmedik ziyaretiyle bozulur. İnsan gibi yaşamak, gülmek, âşık olmak isteyen 216'nın bu arzusu mahalle sakinlerini rahatsız eder. Arif ve 216, yaşadıkları bir aksilik sonucu zamanda yolculuk yaparak 1969 yılına giderler. Burada tanıdık simalar ve absürt olaylarla karşılaşan ikili, hem geçmişi hem de insanlığı sorgulayan bir maceraya atılır.

ARİF V 216 OYUNCULARI VE KADROSU

• Cem Yılmaz: Arif Işık / Erşan Kuneri

• Ozan Güven: 216 / Barış Manço

• Seda Bakan: 232 / Doktor Alev / Pembe Şeker

• Zafer Algöz: Besim Toker

• Özkan Uğur: Garavel

• Özge Özberk: Ceku

• Kerem Alışık: Ömer

• Ediz Hun: Kendisi

• Farah Zeynep Abdullah: Ajda Pekkan

• Mustafa Sandal: Mıstık

• Mert Fırat: Sadri Alışık

• Can Yılmaz: Eryetiş

• Çağlar Çorumlu: Zeki Müren

• Ahu Yağtu: Pervin Toker

• Maria Anastasiyeva: Filiz Akın (seslendirme: Jeyan Mahfi Tözüm)

• Murat Arkın: Cüneyt Arkın

• Şükrü Özyıldız: Ayhan Işık

• Beyti Engin: Robot Dönerci

• Mustafa Konak: Robot'un oyun arkadaşı

ARİF V 216 FİLMİ FİNALİ NASIL BİTİYOR?

Filmin sonunda Arif ve 216, geçmişte yaptıkları bazı müdahalelerin yol açtığı olumsuzlukları düzeltir ve kendi zamanlarına geri dönerler. 216, insan olmanın sadece görünüş değil duygularla da ilgili olduğunu kavrar. Arif ise dostluk ve fedakârlığın önemini bir kez daha anlar. Film, duygusal ve nostaljik bir finalle kapanır, izleyiciye "insanlık" üzerine düşündürerek veda eder.