Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle tanınan ünlü sanatçı Arif Şentürk, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Arif Şentürk kimdir, öldü mü, neden öldü? Arif Şentürk nereli, kaç yaşında vefat etti? Arif Şentürk'ün hastalığı neydi?

ARİF ŞENTÜRK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Rumeli türkülerinin duayen yorumcusu 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Şentürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanat hayatına 12 albüm sığdıran Arif Şentürk geçtiğimiz ay Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuş, sevilen şarkılarını seslendirmişti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

Haberler.com - Gündem