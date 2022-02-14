Arif Şentürk kimdir? Arif Şentürk'ün sağlık durumu nasıl? Arif Şentürk kaç yaşında, nereli?

Arif Şentürk kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rumeli türkülerinin usta sesi olarak anılan sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı öğrenilmesinin ardından Arif Şentürk'ün sağlık durumu nasıl sorusunun yanıtı merak edildi. Arif Şentürk kaç yaşında, nereli?

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Arif Şentürk 1941 yılında Kumanova, Makedonya'da dünyaya geldi. Arnavut ve Boşnak kökenli Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusu olan Şentürk, özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

ARİF ŞENTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Arif Şentürk, 2018 yılının Kasım ayında bypass ve mvr kapağı tamiri operasyonları geçirmişti. Son olarak "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk yoğun bakıma alındığı açıklandı. Ses sanatçısı Onur Akay, Şentürk'ün yoğun bakıma alındığını ve durumunun ağur olduğunu aktardı.

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