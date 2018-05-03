Arif Sağ Orhan Gencebay'a Nefret Suçundan Uluslararası Dava Açıyor
Orhan Gencebay'ın MESAM'dan ayrılırken yazdığı istifa dilekçesinde nefret suçu işlediğini söyleyen usta sanatçı Arif Sağ, "Bunun peşini bırakmam" diyerek uluslararası dava açacağını açıkladı.
Şubat ayında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte istifa eden Orhan Gencebay, Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kuruluna etnik ve mezhepsel örgütlenme imasında bulunmuştu.
ULUSLARARASI DAVA
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Küba'da kanser tedavisi gördükten sonra geçen ay beyninden ameliyat olan Sağ, bir hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta sanatçı, Gencebay'ın nefret suçu işlediğini ve uluslararası yargıya gideceğini söyleyip ekledi: "Bunun peşini bırakmam." Sağlığının iyiye gittiğini belirten Arif Sağ, kemoterapi tedavisinden sonra birkaç saat boyunca dengesi bozulduğu için hastane çıkışında otomobiline tekerlekli sandalyeyle götürüldü.
GENCEBAY'A DAVA KARARLILIĞI
Eski dostları karşı karşıya getiren tartışma, Orhan Gencebay'ın MESAM'ın (Türkiye Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) başkanlığından ayrılırken istifa dilekçesinde kullandığı sözlerle başladı. Başkanlık için tartışan ikiliden Arif Sağ, bu sözlerle ilgili Orhan Gencebay'a Türkiye'de ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor.
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Arif Sağ daha hakkın rahmetine kavuşmadı mı ya ne pis bir adam sevemedim gitti şunu.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yalanmı ??? Kendi mezhebinden ve dünya görüşünden olmayanların o camiada tutunabilmesi çok zor.....Gündemde olanlara bakın doğru olduğunu görürsünüz....Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Pis herifin teki buyaaaCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Bu zat alevi değil ateistCevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır
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Ezik lan bu kendini sanatçi saniyorCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır