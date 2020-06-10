Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahı tamamlandı ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 7 kilometrelik Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahı, ziyaretçilerin muharebe alanlarını yakın perspektiften görmelerine olanak sunuyor.

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 7 kilometrelik Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahı, ziyaretçilerin muharebe alanlarını yakın perspektiften görmelerine olanak sunuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahında incelemede bulunan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş eşlik etti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Vali Tavlı'ya, yapımı tamamlanan ve ziyaretçilerin kullanımına açılan Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı projesi hakkında bilgi verdi.

Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahının 7 kilometrelik bir parkur olarak düzenlendiğini belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, güzergah içerisinde ziyaretçilerin yürüyebilmelerine engel teşkil edecek nitelikteki çok dik, eğimli ve engebeli bölgelerde, güvenli ve konforlu bir yürüyüşün sağlanabilmesi için tamamen doğal ahşap malzemeler kullanılmak suretiyle basamaklama çalışmaları, dere yataklarında ahşap geçiş platformu, riskli bölgelerde korkuluk ve uyarı levhaları yapıldığını söyledi.

Arşivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif fotoğraflar, harita ve krokileri içeren bilgi ve yönlendirme tabelaları ile donatılacak olan parkur 6,5-7,5 saatlik sürede gezilebilecek. Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahında, en fazla 15 kişilik gruplar halinde yapılması planlanan yürüyüş etkinliklerinin, alanda konaklamalı kültür turizminin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Arıburnu Cephesi güzergahı ile ziyaretçilerin ve araştırmacıların muharebe alanlarını yakın perspektiften ve mevkilerden görmeleri hedefleniyor.

Kaynak: DHA