Ariana Grande Türk Kuaför Orkun Baykut'un peşinde
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Ariana Grande Türk Kuaför Orkun Baykut'un peşinde

22.11.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:18
Ariana Grande Türk Kuaför Orkun Baykut'un peşinde

Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ariana Grande sahne Showları ve klip çekimleri için Türk Kuaför Orkun Baykut'u istiyor.

Etnik ve modern çizgileri bir araya getireceği yeni projesi için menajeri aracılığıyla Ünlü Kuaför Orkun Baykut'a teklif götüren Ariana Grande bu yaz çıkaracağı çalışması ve New York'ta gerçekleştireceği iki sahne şovu için pandemi sürecinin hafiflemesini bekliyor.

"ONURE OLDUM"

Davet üzerine Orkun Baykut; ''Elbette Ariana Grande'den böyle bir teklifin gelmesi ve beni tercih etmesinden dolayı onure oldum. Son zamanlarda Türk Modacı ve Saç Tasarım Sanatçıları yurt dışındaki birçok ünlü tarafından tercih edilir oldu. Klişeleri yıkıp farklı dokunuşlar arar oldu starlar. Türkiye'mizde çok başarılı yetenekler ve sanatçılar var. Eskiden kuaförümü yurt dışından getirttim diyen isimler vardı Türkiye'de şimdi ise fazla söze gerek yok'' dedi.

Ariana Grande Türk Kuaför Orkun Baykut'un peşinde

"TÜRK YETENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİ"

Ünlü Kuaför Orkun Baykut davetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek bir kez daha Türk yeteneklerin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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