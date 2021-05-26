Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, Sakarya'da temaslarda bulundu

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

Sakarya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ör'ü ziyaret eden Şahin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, burada Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi kursuna katılan 39 arıcıya sertifikalarını verdi.

Ziyarette konuşan Şahin, birlik ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yaptığı projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Kırsalda yaşayan arıcılar projelerden çok yönlü yararlanacak." dedi.

Ör de arıcıların daha iyi verim alabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş