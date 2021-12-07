ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, "Sağlık İçin Arı Zehri" Projesi kapsamında arı ürünlerinin üretim teknikleri konulu eğitim gerçekleştirildi.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Sağlık İçin Arı Zehri" Projesi kapsamında arı ürünlerinin üretim teknikleri anlatıldı.

Eğitime konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel katıldı. Yücel, eğitimde bal dışındaki diğer arı ürünleri arı zehri, polen, propolis, apilarnil (erkek arı larvası), perga (arı ekmeği) konularını anlattı. Altı saat süren eğitime arı yetiştiricileri katıldı.

Eğitimin açılışında konuşan Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, TAGEM çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, kendi müdürlükleri ile TAGEM'in ortak yürütülen bu projeleri ve arıcılığın ildeki durumuyla ilgili bilgi verdi.

TAGEM Bitki Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Ar-Ge destek projeleriyle ilgili bu tür konuları desteklendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, arıcılık konusunda ciddi bir potansiyelin Adıyaman'da olmasının şans olduğunu, bu projenin önemli olduğunu söyleyerek, belediye olarak bu tür projelere destek verebileceklerini dile getirdi.

Enstitü Müdür Yardımcısı ve Proje Lideri Atilla Öztokmak, bu proje ile ilgili bilgilendirmede bulundu. - ADIYAMAN