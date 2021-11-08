Arguvan İlçesi Narmikan Mahalle Sakinlerinden Başkan Gürkan'a ziyaret

Ziyaret sırasında Narmikan Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan'a bir de teşekkür plaketi takdim ettiler.

SİZLERE MİNNET BORCUMUZ VAR

Narmikan halkı adına ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Narmikan Mahalle Muhtarı İshak Sarı, "Sizlere minnet borcumuz var. İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarımızın çözümünde bizlere yardımcı oldunuz. Allah yardımcınız olsun. Sorunlarımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE NARMİKAN MAHALLESİNİN SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Narmikanlılar Derneği adına konuşan Serdar Öztürk, "Sayın Başkanımızı yaklaşık üç ay önce muhtarımızla birlikte ziyaret ederek mahallemizin içme suyu ve yol sorunlarını dile getirmiştik. Sayın Başkanımız gerekli ilgiyi göstererek Narmikan içmesuyuna neşter vurulması gerektiğini ifade etti ve çok kısa bir süre içerisinde Narmikan içme suyuna kavuştu. Mahallemizde asfalt çalışmaları devam ediyor. Narmikanlılar Sayın Başkanımıza teşekkürlerini arz etmek istediler. Bu da mümkün olmadığı için bir heyet oluşturarak Başkanımızı ziyarete geldik. Narmikan'a yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK

Yapılan çalışmaların vatandaşlar nezdinde takdir edilmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini belirten Başkan Gürkan ise "Böyle güzel bir plaketi Narmikan halkı adına bizlere getiren değerli heyete teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın elinden teşekkür belgesi almak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Vatandaşlarımızın bu duyarlılığına teşekkür ediyorum. Elif teyzemize teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmiş yorulmuş, nezaket göstermiş. Sizlere hizmet etmekle mükellefiz görevimizi yerine getirdik. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalardan ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ilgili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın Narmikan'a hayırlı olmasını temenni ediyorum"şeklinde konuştu.

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