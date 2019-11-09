Arguvan'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

Arguvan'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

09.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:30
Arguvan'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

'nın ilçesinde, Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.


Arguvan Müftülüğünce, Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Programa İlçe Kaymakamı , İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Muhtarlar Dernek başkanı Ekrem Aslan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Burada konuşan İlçe Müftüsü Metin Bozkır, " Diyanet işleri başkanlığımız 2019 yılı Mevlid- i Nebi haftasında 'peygamberimiz ve aile' konusunu ana tema olarak belirledi. Şunu belirtmek isterim ki, bu seneki Mevlid-i Nebi Haftası temasının peygamber ve aile olarak belirlenmesi son derece önemlidir. Zira aile hayatı, insanın şahsiyetinin ve kimliğinin geliştiği bir ortamdır. Aile, kültürümüzde ' Allah'ın emri ve Peygamberin kavliyle' ilkesi çerçevesinde kurulur. Bu şu anlama gelir ki, " Ey Allah'ım ben bu evliliği sen emrettiğin için bir akit ve sağlam bir temel üzerinde kuruyorum. Bu konuda "Peygamberin kavliyle" diyerek onun aile hayatını kendime örnek alıyorum. " anlamına gelmektedir. Bizler bunu bırakıp abuk sabuk tekliflerle kurmuş olduğumuz aile hayatımızda ne huzur kaldı, nede mutluluk" dedi.


Arguvan ilçe İmam hatip ortaokul öğrencileri, Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Şiirler gibi etkinlikler katılımcıların beğenisini kazandı.


Yarışmalarda birinci gelen öğrenciler, İlçe kaymakamı Abdullah Şahin tarafından ödüllendirildi .


Program sonrası protokol üyeleri ve Kaymakam Abdullah Şahin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekimi esnasında, Barış Pınarı Harekatına gönderide bulunulup, Mehmetçiğe selam göndererek, " tüm asker ve polisimize Rabbim zeval vermesin " dediler.


Kaymakam Abdullah Şahin, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, tayini çıkan Arguvan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Önder Fırat 'a plaket verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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