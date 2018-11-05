AREV Okulları, Öğrenci Yurdu ve Külliyesi Açıldı

Yapay Zeka ve AR-GE Laboratuvarlarından, makine ve kontrol sistemlerine uzay bilimlerinden robotik kodlamaya kadar birçok yeni nesil eğitim dersleri ile Türkiye'nin en kapsamlı kurumlarından biri olan AREV Okulları, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'na merhaba dedi. 3 Kasım Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen AREV Okulları, öğrenci yurdu ve Külliyesi sadece Beylikdüzü'nün değil aynı zamanda ülkemizin eğitime bakış açısını değiştirerek, iz bırakan nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. AREV Vakfı çalışmaları kapsamında hayata geçirilen AREV Okulları, AREV Öğrenci Yurdu açılışı ve AREV Külliyesi temel atma törenine AREV Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ve DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar katıldı.

Marmara Mühendislik Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı'nın kurduğu AREV Vakfı, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği eğitim yatırımları ile ülkemizin aydınlık geleceğine umut ışığı oluyor. Vakfın hizmet vizyonu doğrultusunda özgün eğitim anlayışı ile Beylikdüzü'ne yeni bir soluk getiren AREV Okulları, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'na merhaba dedi. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulundan oluşan AREV Okulları ve öğrenci yurdu, Reşat Orakçı Cami ve Vakıf hizmet merkezinden oluşan AREV Külliyesi'nin temel atma töreninin açılış konuşmasını AREV Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı gerçekleştirdi.

EĞİTİM SİSTEMİNE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Yaptıkları tüm çalışmalarda eğitime öncelik verdiklerini belirten AREV Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı açılış konuşmasında, " Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bunun için çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için uğraşıyor ve çabalıyoruz. Biz bunu memleket meselesi olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra biz çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmek için de çalışıyoruz. Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerler ile kurumlarımızda çocuklarımıza farklılıklara hoşgörüyü ve tevazuyu da aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü bizi değerli kılan sahip olduğumuz erdem ve iyi hasletlerdir. Bizim misyonumuz da başarılı öğrenciler ve en önemlisi de iyi insanlar yetiştirmektir" açıklamasında bulundu.

VEHBİ ORAKÇI KİMDİR?

Vehbi Orakçı 1970 yılında Erzurum'un Horasan İlçesinde dünyaya geldi. Başta toplumun dezavantajlı grupları olmak üzere yediden yetmişe her kesime hizmet etmeyi şiar edinen Orakçı gerçekleştirdiği başarılı projeler ile birlikte daha fazla insana faydalı olabilmek için 2004 - 2009 yıllarında Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Vehbi Orakçı, 2011 yılında toplumun tüm katmanlarına hitap eden bir sorumluluk bilinciyle kurulan AREV Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu başkanlığında bulunuyor. Halen Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı olan Orakçı evli ve üç çocuk babasıdır.