Aret Kamar kimdir?
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Aret Kamar kimdir?

12.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:46
Aret Kamar kimdir?

Televizyon programlarında yer alan isimlerden biri olan Aret Kamar hakkında Aret Kamar kimdir? sorusu soruluyor. Hakkında bilgi verdiği tıbbi bilgiler ile çok dikkat çeken Aret Kamar Kadın Doğum alanında uzmanlığına devam ediyor. Aret Kamar kaç yaşında, nereli? İşte, Aret Kamar'ın hayatı ve biyografisi!

Aret Kamar, ekran başında yer alan pek çok izleyicinin araştırdığı isimler arasında yer buluyor. Vermiş olduğu tıbbi bilgiler dolayısıyla pek çok kişinin dikkatini çeken Aret Kamar, Peki, Aret Kamar kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ARET KAMAR KİMDİR?

1995 yılı başında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Halen kadın hastalıkları ve doğum hekimliği yanında, kısırlık ve tüp bebek alanında, ekibiyle beraber çalışmalar yürütmekte ve sosyal bir yara olan kısırlık konusunda insanlara yardımcı olmaya çalışmakta. Evli ve iki kızı var.

Aret Kamar, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğremini Esayan Lisesinde bitirdikten sonra, orta ve liseye Özel Pangaltı Lisesinde devam etti. 1983-1984 öğretim yılında liseyi birincilikle bitirdi. Üniversite sınavlarında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine girmeye hak kazandı. 1984 yılında üniversiteye başladı. 1989 yılında üniversite bittikten sonra, Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak, Taksim İlkyardım Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, ihtisas yapmak üzere, asistan doktor olarak çalışmaya başladı.

1995 yılı başında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Mecburi hizmet için kura çekerek, Denizli Buldan Devlet hastanesinde 30 Ağustos 1995' te göreve başladı. Göreve başladıktan 3 yıl sonra 1998' de hastane başhekimi olarak atandı. 7 yıl kadar da başhekimlik yaptı. Asistanlığı ve uzman doktorluğu süresince, endoskopi ( kapalı ameliyatlar ) ve infertilite ( kısırlık ) ile ilgilenmekte.

Asistanlığı sırasında, o zamanlarda daha tüm dünyada yeni uygulama alanı bulan, bugün ise güncel teşhis yöntemleri arasına giren, sonohisterografi ve histereskopi konularında çalıştı. Kısırlık tedavisinde yeni bir ilaç alternatifi olan aromataz inhibitörleri ile ilgili çalışmalar ve yayınlar yaptı. Denizli'deki görevi esnasında 2003 yılında, 6 ay süreyle Ege Üniversitesi Tüp bebek Merkezinde çalışarak tüpbebek sertifikası aldı. 2005 yılında devlet memuriyetinden istifa etti. İstifa ettikten sonra İstanbul Gümüşsuyu/ Taksim'de İstanbul Tüp bebek ve Kadın Sağlığı Merkezini kurdu. 2006 yılı başında, merkezi bakanlık tarafından ruhsatlandırıldı. Halen kadın hastalıkları ve doğum hekimliği yanında, kısırlık ve tüp bebek alanında, ekibiyle beraber çalışmalar yürütmekte ve sosyal bir yara olan kısırlık konusunda insanlara yardımcı olmaya çalışmakta.

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