Arefe gününde çarşıya akın ettiler

Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar arefe gününde çarşıları doldururken özellikle tatlıcılar önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar arefe gününde çarşıları doldururken özellikle tatlıcılar önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

Kurban Bayramına günler kala çarşıda oluşan alışveriş yoğunluğu, arefe gününde de hız kesmeden devam etti. Bayram alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, 38 dereceye varan hava sıcaklıklarına aldırmadan çarşıya akın etti. Eskişehir'in en işlek caddelerinden Hamamyolu ve Taşbaşı; kıyafet, ayakkabı, kuruyemiş, bayramlık şeker gibi eksiklerini tamamlamak için gelen insanlarla doldu taştı.

Kamp sandalyesiyle kuyrukta bekledi

Daha uygun fiyata bayramlık tatlı almak isteyen vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren baklavacılar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen bir vatandaşın yanında getirdiği kamp sandalyesinde dinlenmesi dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı