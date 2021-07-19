Arefe günü tırnak kesilir mi? Arefe günü ne yapılmamalıdır?

Arefe Günü tırnak kesilir mi? Arefe Günü ne yapılmamalıdır? 19 Mayıs 2021 Pazartersi günü Arefe Günü. Bayram öncesi son gün olan Arefe günü ne yapılmamalıdır? Arefe günü tırnak kesilir mi? Arefe günü ne yapılmamalıdır?

Arefe Günü tırnak kesilir mi? Arefe Günü ne yapılmamalıdır? 19 Mayıs 2021 Pazartersi günü Arefe Günü. Bayram öncesi son gün olan Arefe günü ne yapılmamalıdır? Arefe günü tırnak kesilir mi? Arefe günü ne yapılmamalıdır? İşte detaylar haberimizde…

AREFE GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?

Arefe günü en çok merak edilen sorular arasında Arefe Günü tırnak kesilir mi sorusu oluyor. Arefe Günü tırnak kesilir ancak hangi Arefe günü tırnak kesilmez net bilinmiyor.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Kurban kesmeye niyet edenler için "Zilhicce'nin hilalini gördüğünüzde, kurban kesme niyetinde olanlar artık saçına ve tırnağına dokunmasın."buyurmuşlardır.

İmam Nevevi hazretleri, bu emrin hikmetini şöyle izah eder: Kişi, kendi günahlarına bedel, kendi vücudunu feda edemediğinden, vücuduna fidye olarak bir hayvanı kurban eder. İşte o günlerde traş olmamak ve tırnak kesmemekle, hayvanın eti, kanı, kılı ve diğer cüzlerine mukabil, kendi vücudunun en küçük parçalarının dahi ateşten azad olmasını sağlar. Kurbandan sonra olunan traşta kesilen cüzler, mağfiret edilmiş olarak vücudu terk ederler.

Hem ibadetin kabulüne en büyük bir sebep mahviyettir. Yani, kulun kendisini hor ve hakir bilmesidir. O günlerde traş olmamakla, kulun saçları uzar, sakalları uzar, tırnakları büyür. Kul, kendi zilletini hal lisanı ile Allah'a arz eder.

Bu günlerde (kurban bayramına on gün önceden, kurban kesilinceye kadar)tırnak kesmekve traş olmak, Ahmed İbn-i Hanbel ve bir kısım Şafilere göre haramdır. İ. Şafi, tenzihen mekruh olduğunu söyler. İ. Azam'a göre ise traş olmak caizdir.

Bizim takip etmemiz gereken yol ise, her ne kadar mezhebimizde tırnak kesmek ve traş olmak caiz olsa da, diğer mezheplerin görüşüyle de amel ederek traş olmayı terk etmektir. Zira traş olmayı terk etmenin fazilet olduğunda icma vardır.