Arefe günü mesajları! 2020 Arefe günü mesajları resimli, dualı
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Arefe günü mesajları! 2020 Arefe günü mesajları resimli, dualı

Mübarek bayramın habercisi arefe günü bugün! Bu anlamlı günde arefe günü mesajları ile sevdiklerinizin yanında olun, bayramı bir gün önceden kutlamaya başlayın. Resimli ve resimsiz arife günü mesajlarını SMS olarak gönderin. Dualı arefe günü mesajları haberimizde.

Arefe günü mesajları! 2020 Arefe günü mesajları resimli, dualı
23.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:39

Bir ay boyunca oruç tutan İslam alemi Ramazan bayramı ile on bir ayın sultanını uğurlayacak. 24 - 26 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek üç günlük Ramazan bayramını arefe gününden kutlayın. Evlerde geçirilecek bayramdan hemen önce arefe günü resimli mesajları ile yakınlarınızı gülümsetin. İşte, arefe günü mesajları 2020...

ARİFE GÜNÜ MESAJLARI

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, özel günler vardır dostluğu paylaşmak için. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

Arefe günü mesajları! 2020 Arefe günü mesajları resimli, dualı

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Arefe günü mesajları! 2020 Arefe günü mesajları resimli, dualı

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Allahtan mağfiretin istendiği bugünlerde hepimizin affa mazhar olması duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan arefe gününüz mübarek olsun.

Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, arefe gününüz kutlu olsun.

AREFE GÜNÜ HADİSLERİ

Rasulullah (sav):

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)

Hazreti Aişe (ra) anlatıyor:

"Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: 'Bunlar ne istiyorlar?' der." (Müslim, Hacc, 436)

Arefe günü mesajları! 2020 Arefe günü mesajları resimli, dualı

Rasulullah (sav):

"Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür."

Maide suresinin üçüncü ayeti. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu:

"Bugün, sizin dininizi kemale erdirdim ve size nimetimi tamamladım."

Arefe günü mesajları! 2020 Arefe günü mesajları resimli, dualı

"Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselâmdan, Sûr'a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır."

"Arefe günü tutulan oruç, bin günlük nafile oruca bedeldir."

Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihâd için verilen iki bin ata bedeldir."

"Arefe günü tutulan oruç, biri geçmiş, biri de gelecek yılın günahlarına kefaret olur."

"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır.'' (Beyheki)

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